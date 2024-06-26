Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber Garanti BBVA'dan geldi. Banka tüm emeklilere tek seferlik 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Ocak ayında yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL olmuştu. Ancak aryan enflasyon sonrasında emeklilerin geçim sıkıntısı yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılı “Emeklilerin Yılı” olarak ilan etmesiyle beklentiler artarken, Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte emeklilere ek destek sağlanacağı açıklandı.

0.000 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL

Garanti BBVA kampanyasından yararlanmak için tek şart, emekli maaşını bankaya taşımak ve üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü vermek.

10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Emekliler, E-Devlet üzerinden veya Garanti BBVA şubelerinden maaş taşıma işlemi yaparak kampanyadan faydalanabilecekler.