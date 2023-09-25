A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda 11 Ekim'de Karadağ ve 15 Ekim'de Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlık kampı kadrosu açıklandı. İstanbul'da 3 Ekim'de kampa girecek olan Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki kadroda 26 oyuncu yer alıyor.ANKARA (İGFA)- Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Karadağ ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımı'nın 11 Ekim Çarşamba günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı müsabaka Podgorica kentindeki Bemax Arena'da oynanacak.

Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kadın Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını 15 Ekim'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Sırbistan ile oynayacak. TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’ndaki maçlarının tarihleri şöyle;

11 Ekim 2023 Karadağ -Türkiye

15 Ekim 2023 Türkiye - Sırbistan

28 Şubat 2024 Bulgaristan - Türkiye

2 Mart 2024 Türkiye - Bulgaristan

3 Nisan 2024 Türkiye - Karadağ

7 Nisan 2024 Sırbistan- Türkiye

A MİLLİ KADIN HENTBOL TAKIMI KADROSU

Kaleci: Merve Erbektaş, Selen Akalın, Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Kübra Sarıkaya, Zeliha Puls, Sağ Kanat: Ayşenur Kara, Emine Gökdemir, Sümeyye Çolak Sol Oyun Kurucu: Betül Yılmaz, Neslihan Çalışkan, Aslı İskit Çalışkan, Didem Hoşgör, Buğu Sönmez Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel, Fatma Küçükyıldız, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam, Zeynep Nur Ulukoz Pivot: Nurceren Akgün Göktepe, Ceren Demirçelen, Büşra Işıkhan, Demet Sonkaya Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), Mehmet Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör) Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Permormans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)