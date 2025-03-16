ABD (İGFA) - Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM), Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan sonraki en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısı kapsamındaki “Kadın Emeğini Anlamak” panelinde, farklı boyutları ile kadın emeği konusu ele alındı.

Kadınların iş gücü içindeki kritik rollerinin ve toplumsal kalkınmaya olan katkılarının gündeme taşındığı etkinlik, uzman konuşmacıları buluşturdu.

Kadın emeğinin görünmeyen boyutlarını derinlemesine ele alan “Kadın Emeğini Anlamak” panelinde; bakım ekonomisi, tarım işçiliği ve dijitalleşen iş modelleri gibi konuların yanı sıra kadın emeğinin ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik açısından kritik rolü tartışıldı. Türkiye’nin New York Başkonsolosu, Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal'ın da katıldığı panelde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu açılış konuşmalarını yaptı.

Kadınların emeğinin görünürlüğünün sağlanmasının ve bunun adil bir şekilde sürdürülmesinin, gerekli koşullar ve fırsatlar sağlandığında mümkün olduğunu söyleyen KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, bu doğrultuda KADEM olarak araştırmalar, kampanyalar, projeler ve saha çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Gümrükçüoğlu, İnovasyonda Kadın Projesi aracılığıyla kadın girişimcileri desteklerken, Geleceğe İş Başı Projesi ile devlet koruması altındaki genç kızları işgücüne hazırlıyoruz. 2023 yılında, Çalışma Hayatında Kadın başlıklı bir çalıştay düzenlediklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, iş dünyasında kadınların karşılaştığı en önemli yapısal engellerden birinin, kadınların üst düzey pozisyonlara ulaşmalarını engelleyen “cam tavan” sendromu olduğuna dikkat çekti.

“KADIN DOSTU ‘ESNEK ÇALIŞMA’ POLİTİKALARI GELİŞTİRİLMELİ”

ABD’de de belirli mesleklerin “erkek egemen” olarak algılanması nedeniyle mesleki ayrımcılığın devam ettiğini belirten Gümrükçüoğlu, “ideal kadın” imajına uyma baskısı ile yetersizlik ve zayıflık stereotipilerinin, kadınların profesyonel hayatta dezavantajlı bir konuma itilmesine neden olduğunun altını çizdi. “21. yüzyılda bile, ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesinin ihlali, sigortasız kadın işçilerin istihdamı, sosyal güvenlik eksikliği ve kadınların yarı zamanlı işlerde baskın olması gibi sorunların sürmesi acil olarak ele alınmalı" diyen Gümrükçüoğlu, "Pandemi nedeniyle hız kazanan dijital ve hibrit çalışma modelleri, kadınlara yeni fırsatlar sunarken, yeni zorluklar da getirmiştir. Uzaktan çalışma, kadınların iş-yaşam dengesini daha iyi yönetmelerine olanak tanır, ancak ek ev işleri yükü riskini de artırır. Kadınların işgücündeki varlığını güçlendirmek, ekonomik büyüme, sosyal adalet, etkili yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma yolunda kritik bir adımdır. Kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak ve kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol oynamalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Gümrükçüoğu sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuştu. Bakan Göktaş, Türkiye olarak, kadın emeğinin tüm boyutlarıyla tanınması ve desteklenmesi yönünde politikalarımızı şekillendirdiklerini belirterek, kadınların pek çok alanda ekonominin ve toplumsal yapının bel kemiğini oluşturduğunu belirtti.

Kadın emeğinin hak ettiği şekilde tanınabilir hale getirilmesi için özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini anahtar olarak gördüklerini dile getiren Göktaş, Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan projelere ilişkin örnekler verdi. Bakan Göktaş, bin 248 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladıklarını vurgulayarak, “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında eğitimler, danışmanlık, paydaş ve pazarlama toplantıları, deneyim paylaşımları, yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleriyle 14 bin 754 kişiye ulaştık. Tüm bu çalışmalarla gördük ki, kadınlar üretkenliği, değişen koşullara uyum becerisi ve ileri görüşlülüğüyle ekonomik alanda büyük başarılara imza atıyor.” diye konuştu.