Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih namazı kıldığına dair görüntüler üzerine inceleme başlattığını duyurdu.

"GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI"

Kaymakamlığın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu konuda yetkili kurumlar tarafından gerekli incelemenin başlatıldığına değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."