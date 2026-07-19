Kadınların üretime katılımını destekleyen, el emeğini ekonomik değere dönüştüren ve yerel kalkınmayı güçlendiren çalışmalarıyla örnek projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, bu kez tarihi atmosferiyle Bursa'nın önemli buluşma noktalarından biri olan Üftade Meydanı'nı kadın emeğinin vitrini haline getirdi. Tarihi dokunun gölgesinde kurulan rengarenk stantlarla oluşturulan Kadın Girişimciler Sokağı ziyaretçilerini ağırlarken, meydan gün boyunca üretimin, dayanışmanın ve kadın girişimciliği yansıttı. Takı tasarımlarından seramik ürünlere, geleneksel el sanatlarından örgü çalışmalarına, dekoratif objelerden tekstil ürünlerine kadar birbirinden farklı onlarca ürün Bursalıların yoğun ilgisini gördü. Etkinlik sayesinde kadın üreticiler ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluştururken, bir yandan aile ekonomilerine katkı sağladı, diğer yandan da kendi markalarını oluşturma yolunda önemli bir adım attı. Stantlar arasında dolaşan ziyaretçiler de seri üretimin dışında tamamen el işçiliğiyle hazırlanan özgün ürünleri dikkatle inceleyerek, kadın üreticilere destek verdi.

Kadının üretimine vurgu yapan Kavaklı Mahallesi Muhtarı Serap Özbay da, ürünlerini sergileyen kadınlara bol kazançlar temennisinde bulunarak, 'Kadın girişimcilerimizi mahallemizde görmekten her zaman mutlu oluyorum. Onları sonuna kadar destekliyorum. Üftade Seyir Terası'ndayız. Kadınlarımız, el emeği, göz nuru emeklerini burada sergiliyorlar. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Tarihi noktada stant açan kadınlar da, el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti. Kadın üreticiler, kendilerine bu kapsamda destek sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a da teşekkürlerini iletti.

Daha önce de birçok farklı yerde gerçekleştirilen Kadın Girişimciler Sokağı, bir kez daha kadın girişimcilerin ekonomiye katılımlarını teşvik etti.