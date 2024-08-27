Berberlerin, güzellik salonlarının ve kuaförlerin haftada bir gün kapatılması uygulamasına dair yapılan düzenlemede, güzellik salonları ve kadın kuaförleri bu zorunluluktan muaf tutulacak. Bu yeni karar sayesinde, kadın kuaförleri haftanın her günü, özellikle de pazar günleri hizmet vermeye devam edebilecek. Uygulamanın amacı, berberlerin belirli bir gün dinlenmelerini sağlamakken, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının bu kapsama alınmaması, bu sektördeki yoğun talep ve hizmet devamlılığını sağlama gerekliliği olarak değerlendiriliyor. Böylelikle, kadın müşteriler haftanın her günü kuaför hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Kaynak: ENSONHABER