17 Haziranda okyanus kürekçisi Lia Ditton, San Fransisco’dan Hawaii’ye 6.5 metre uzunluğunda bir tekneyle tek başına ve desteksiz bir şekilde ulaştı.

Yolculuk San Francisco’dan başlayıp, Hawaii adalarına 2.500 deniz mili (4.500 km) bir uzunluktan oluşuyor. Şu ana kadar kadınların bu güzergahtaki rekoru 99 gün, erkeklerde ise 52 gün. Ditton’un hedefi, erkek ve kadın rekorlarının ikisini birden kırmak. Ne kadar mümkün olduğunu yolculuğu tamamladığında öğrenebileceğiz.

Okyanus Kürekçisi Lia Ditton Kimdir?

Ditton, lisanslı bir kürekçi ve profesyonel bir maceracıdır. Londra doğumludur ve San Fransisco’da eğitim almıştır. Son birkaç haftasını teknesini yol boyu yetecek gıda ile doldurmakla geçiren Ditton, teknesini mümkün olduğunca hafif tutmaya çalışıp hızını artırmayı hedefliyor.

Ditton son birkaç yıldır, 2021 baharında Japonya’dan San Francisco’ya yaklaşık 10.000 km mesafeden oluşan bir rotada kürek çekmeye hazırlanıyor. Amerika’nın batı kıyısında bazı eğitimler aldı ve son olarak Eylül 2019’da Washington, Ilwaco ve San Francisco’dan 1.500 km’lik 24 gün süren bir eğitimi tamamlamayı başardı.

Çok zor bir yolculuk olacağı şüphesiz. Meşhur Golden State Köprüsü’nden geçiş başladıktan sonra, Ditton’un yolculuğu büyük oranda kuvvetli hava akımı ve suyun direnciyle geçecek. Pi’nin yaşamı filmine kıyasla biraz daha konforu yüksek ve profesyonel bir yolculuk olduğunu söyleyebiliriz.

Ditton’un çekindiği en büyük şey ise Temmuz ortasından Ağustos’un büyük bir çoğunluğuna kadar bölgede çok fazla kasırga olması. Yılın bu dönemleri genelde siklon, şiddetli fırtınalar ve yüksek dalgalar sebebiyle çok zor geçer. Şüphesiz çok tehlikeli bir yolculuk, bakalım Lia Ditton 4.500 kilometrelik bu dev yolculuğu rekor sürede tamamlayabilecek mi…