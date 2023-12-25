Daha önce hiç tuttuğumuz notların bankası olan kağıtların ağaçtan defterlerimize uzanan üretim sürecini merak ettiniz mi? Bu makalemizde kağıdın nasıl kurutulduğu, kağıt sarım işlemini ve kağıt hamurunun yapımı dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş elyaflı kağıt yapımı aşamalarını sizlere kısaca adım adım anlatmaya çalıştık.

Adım 1: Selüloz ve Kağıt Süreci

Geri dönüşüm için kağıt, işlenmiş suyla karıştırılır ve daha sonra bir lif süspansiyonu yapmak için dev paslanmaz çelik bir hamur makinesinde işlenir. Yüksek kaliteli 1. sınıf kağıtlar üretmek ve onları rahatlıkla paketleme sürecini tamamlamak için, bir elek yardımıyla talaşlardan kurtarılır. Kağıt hamurunun üretim işlemi israfı azaltmak için titizlikle yürütülmelidir. Selüloz ise kağıt üretiminin bir yan ürünüdür.

Adım 2: Kağıt Liflerinin Seyreltilmesi

Kağıt makineleri fiber solüsyondaki suyu çıkarır. Kağıt yapımı işleminin başlangıcında, çözelti kabaca % 1 elyaf ve %99 su içerir. Kağıt liflerini bu şekilde seyreltmek, ince ve düzgün kağıt oluşumunu sağlar.

Adım 3: Kağıt Yapılışının Tel Bölümü

Kağıt makinesinin ıslak kısmında, ürünü homojen (eşit) bir şekilde dağıtan kalıplar bulunur.

Sıvı haldeyken, tel veya şekillendirici renkli kumaş üzerine düşer. Telin altında bulunan folyolar suyu uzaklaştırır ve liflerin tekdüzeliğini geliştirerek liflerin sıkı bir matta birbirine temas etmesini sağlar.

Tel, suyu vakumlayan kutularının üzerinden geçer ve kağıt tabakasını oluşturan yumuşak bir hamur bırakır. Bu aşamada, bir önceki adımda belirttiğimiz su oranı % 75-80’e düşer..

Adım 4: Basım Bölümü

Su oranı azaltıldıktan bir sonraki aşama, hala içinde su bulunan hamurun silindirlerle düzlenmesidir. Bu basınç aynı zamanda lifleri sıkıştırarak yoğun, pürüzsüz bir tabaka oluşturacak şekilde iç içe geçmelerini sağlar. Bu aşamada su içeriği % 45 ile 55 arasına düşer.

Adım 5: Kağıdın Kurutma İşlemi

Kağıt bu aşamada bir takım buharlı kurutma silindirlerinin bulunduğu kapalı bir alandan geçer. Kağıdın % 80 ila 85 oranında kuru olmasını sağlamak için buhar ısısı kullanılarak 130ºC’ye kadar sıcaklığı artırılır.

Yüzeye ince bir nişasta tabakası eklemek için bir işlem uygulanır, nişasta; kağıt tabakasının içindeki liflerin sertliğine ve bağlanmasına katkıda bulunur.

Boyutlandırma uygulandıktan sonra, kağıt bir başka ısıtılmış kurutma silindirinden (veya silindirlerinden) geçer. Bu sürecin sonunda ise sahip olduğu su oranı yüzde 7 ila 10 arası bir değere düşer.

Adım 6: Kağıtları İşleme

Sıradaki aşamada baskı için optimize etmek üzere, pürüzsüz ve parlak bir yüzeye sahip olması için kağıtlar, kağıda basan ve kağıt yüzeyinde pürüzsüz bir yüz oluşturan, sert ve yumuşak silindirlerden geçirilir.

7. Adım: Kalite Kontrol Aşaması

Ağaçtan yüksek kaliteli kağıt üretmek, üretim sürecinde son derece hassas kontroller sağlamaya bağlıdır, çünkü en küçük bir aksilik devasa bir üretimin çöp olması anlamına gelebilir. Bu aşamada kağıt sayfaları, kusurları tespit eden otomatik ölçüm cihazları tarafından taranır.

Adım 8: Kağıtları Makaraya Sarma

Kağıtlar, uzun bir yolculuğu tamamladıktan sonra kağıt makinesinden çıkar ve otomatik olarak yine makine düzenekleriyle makaralara sarım işlemi yapılır. Burada kağıt çözülür ve genelde toptan alım yapan tedarikçi müşterilerin isteğine göre bazı işlemlerden geçirilerek birbirinin kopyası olan kağıdın son hali elde edilir.

Adım 9: Son Bir Kağıt Testi

Ayrıca kağıt imalatı yapan birçok fabrika tarafından, kağıtlar için satışın hemen öncesinde ek bir kalite kontrol daha yapılıyor ve bu uygulamanın yapım yeri genelde özel laboratuvarlardır.