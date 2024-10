Bu yıl 3. kez düzenlenen Aqua Florya Sailing Cup yelken yarışları tamamlandı. Yarışa katılan takımlardan biri olan ve 8 kadın yelkencinin yer aldığı Medicana Sailing Team, hem rüzgarla mücadele etti hem de meme kanserinde erken teşhisin ve bilinçlenmenin önemine dikkat çekti.

Dünyada her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinin görülme sıklığı son 50 yılda iki kat arttı. Erken evrede teşhis edilerek tedavisi mümkün olan meme kanseriyle mücadele için 2004 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlendi. 12 Ekim Cumartesi günü 3.’sü düzenlenen yelken yarışında, 600 milden oluşan Türkiye’nin en uzun rotalı yarışına katılarak rekor kıran ilk ve tek kadın yelken ekibi White Angels Sailing Team’in isim ve yarış sponsoru olan Medicana, meme kanseri farkındalığı için yelken açtı.

İkincilik kupasının sahibi oldu

Proje kapsamında Medicana Sailing Team adıyla yarışa katılan 8 kadın yelkenci, hem rüzgarla mücadele etti hem de meme kanserinde erken teşhisin ve bilinçlenmenin önemine dikkat çekti. İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yarış rotasında yelkenliler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Takım, finish noktasına ulaşıp yarışı tamamladıktan sonra Ataköy Marina’da Medicana’nın uzman doktorları tarafından karşılandı. Meme kanserinin tanı ve tedavi yöntemleri, erken teşhisin önemi ve bilinçlendirme çalışmalarının süreç içerisindeki yeri hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, Medicana Sailing Team’i yarış performansları için tebrik etti.

Medicana Sailing Team, çoğunluğu kadın yelkencilerden oluşan yarışta kendi kategorilerinde 2.’lik kupasının sahibi oldu. Ünlü isimlerin de yer aldığı ödül töreninde toplum sağlığına dikkat çeken bu anlamlı proje, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

"Her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanseri riskine tabi"

"Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir" diyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sevim Kuşlu Çiçek, "Maalesef meme kanserinde şu yaşta olmaz diyeceğimiz bir aralık yok. 20 yaşından itibaren kadınların ölümüne kadar en sık görülen kanserdir. Günümüzde her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanseri riskine tabi. Meme kanserinde bilmemiz gereken en önemli şey kadınlar diyor ki ‘benim elime bir şişlik gelecek ya da bir şikayet olacak da ben bunu tedavi ettireceğim.’ Bizim burada amacımız farkındalık. Eğer tüm kadınlar kendi risklerini bilir ve meme kanserinin bir gün başına gelebileceğinin farkında olurlarsa düzenli takiplerini yaptırırlar. Düzenli takip ne demek? 40 yaşından itibaren her yıl hiçbir şikayeti olmayan kadının mutlaka gidip mamografi çektirmesi, 20 yaşından itibaren de her kadının kendi kendine meme muayenesi yapması ve düzenli doktor kontrollerine gitmesi demektir" açıklaması yaptı.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı ise "Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bu yıl etkinliklerimize devam ediyoruz. Medicana Grup olarak da kadın yelken takımına sponsor olduk. Onların da desteğiyle farkındalığı daha da arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır diyoruz" şeklinde konuştu.

"Tedavilerimize multidisipliner yaklaşıyoruz"

Meme kanserinde tedaviyi anlatan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Zehra Füsun Tokatlı, "İlk aşamada cerrahi yapılıyor. Sonra radyoterapi yani ışın tedavisi, ardından kemoterapiler, akıllı ilaçlar ve immüno terapilerle yani bağışıklığı kuvvetlendiren ilaçlarla tedavilerimizi yapıyoruz. Tabii hastalığın evresine, hastanın yaşına, menopoz durumuna göre tedavilerimizde kararlarımıza multidisipliner yaklaşıyoruz. Yani cerrahi onkologlar, radyasyon onkoloğu, medikal onkologlar hepimiz bir arada konseyler yaparak bu tedavilere karar veriyoruz" dedi.

"Farkındalıkta Türkiye en üst seviyelere gelmeli"

Yarışın oldukça heyecanlı geçtiğini belirten Medicana Sailing Team Takım Kaptanı Oğuz Ayan ise şunları söyledi:

"Medicana sponsorluğunda bugün çok keyifli bir yarış yaptık. Meme kanserine farkındalık adına kızlarımızla denizdeydik, parkurdaydık. Umarım bu konuda farkındalık bilincinde Türkiye en üst sıralara gelir. Sağlığın ve sporun destekçisi olan Medicana’nın yanında olduğumuz için de aynı zamanda çok mutluyuz. Bu liderliklerini inşallah farklı alanlarda da her zaman görmek en büyük dileğimiz."