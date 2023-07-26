Yaşanan dehşet verici olayda, Muhammed A. ile husumetli olduğu Ahmet A. arasında yaşanan kovalamaca sırasında, Muhammed A. Ahmet A.'yı tabancayla takip etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kadını kendisine siper eden Ahmet A., saldırgan Muhammed A. tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, kadının canını hiçe sayarak Ahmet A.'nın canını korumaya çalıştığı anlar kaydedildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Muhammed A., daha önce husumetli olduğu Ahmet A. ile karşılaştı ve bir kavga yaşandı. Bu esnada Muhammed A., silahını çıkararak Ahmet A.'yı takip etmeye başladı. Ahmet A., can havliyle kaçmaya çalışırken, yol kenarında duran bir kadını kendisine siper etmeye çalıştı. Ancak bu çabası da saldırgana engel olamadı ve aralarında arbede yaşandı.

Muhammed A. arbede sırasında Ahmet A.'nın bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Mersin Tarsus'ta yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ahmet A., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.