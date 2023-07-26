Uludağ'da yaşanan olağanüstü olayda, karnı acıkan bir ayı ve yavrularıyla birlikte piknik alanına inerek görenleri şaşkına çevirdi. Bölgede bulunan vatandaşlar, ayı ailesinin piknik alanında çöp konteynerlerinde yemek aramaya başladığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

Yoldan geçenler, ayı ve yavrularını uzaktan izlemek zorunda kaldılar, çünkü onları korkutmamak adına yaklaşmamaya özen gösterdiler. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla ayı ve yavrularının piknik alanında yemek arama çabalarını saniye saniye kaydettiler.

Doğal yaşamın insanlarla iç içe olduğu bölgelerde, hayvanlarla karşılaşma ihtimali her zaman mevcuttur. Ancak, bu tür buluşmaların hem doğal yaşamın dengesi hem de insanların güvenliği açısından dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Yetkililer, vatandaşları bu tür durumlarda sakin ve temkinli olmaya, hayvanları rahatsız etmeden uzaktan izlemeye teşvik ediyor.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da zarar bildirilmemiş olup, ayı ailesinin piknik alanından ayrıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri döndükleri belirtildi. Bölgedeki yetkililer, böylesine nadir görülen bu olayın diğer ziyaretçilere rehberlik edici bir örnek olduğunu ve doğal yaşamın korunması adına önemli bir hatırlatma olduğunu vurguladılar.