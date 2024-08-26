Başiskele’de 2 gün boyunca süren festivalde kadınlar el emeği ürünlerini görücüye çıkararak aile ekonomisine katkı sağladı.

Başiskele Belediyesi, kadınların aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla düzenlediği festival sona erdi. Başiskele Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen etkinliğin açılış programına Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İki gün devam eden etkinlikte vatandaşlar hem alışveriş yapma hem de sosyalleşme imkanı buldu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Kadınlar her zaman başımızın tacıdır. Kadına ve aileye dair oluşturduğumuz markamız KALE ile kadın ve ailenin olduğu her yerde hizmet veriyoruz. Çünkü kadını ve aileyi önemsiyoruz. Toplumun en büyük rolünü üstlenen kadınlardır, annelerdir. O yüzden kadın ve aile bizim kültürümüzde çok büyük öneme sahiptir. Biz de bu önemle projelerimizi şekillendiriyoruz" dedi.