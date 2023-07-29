Kadınlar Kılıç Takımı, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Büyükler Eskrim Dünya Şampiyonası’nı 16. olarak tamamladı.

İtalya’nın Milano kentinde 22 Temmuz’dan bu yana devam eden Büyükler Eskrim Dünya Şampiyonası’nda bugün son olarak takım ön elemelerinde mücadele eden kadınlar kılıç takımı, organizasyonu 16’ncı sırada tamamladı.

Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Iryna Shchukla ve Deniz Selin Ünlüdağ’dan kurulu Milli takım, sırasıyla Kanada, Güney Kore, Almanya, Polonya ve Çin İle yaptığı maçlar sonucu şampiyonada 16. takım oldu.