Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Başköylü Kadınlar Derneği’nde yapılan projeleri inceledi.

Vali Aygöl, Bilecik merkeze bağlı Başköy’de vatandaş ile buluştu. Köyde bulunan cennet hurması serasında incelemelerde bulunan Vali Aygöl ardından köy kahvesinde toplanan vatandaşlar ile sohbet etti. Köyde hizmet veren Başköylü Kadınlar Derneği’ni ziyaret eden Vali Aygöl, yürütülen faaliyetleri inceledi. Ekonomiye katma değer sağlayacak faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Vali Aygöl, "Bugün burada cennet hurmasının yetiştiği topraklardayız. Türkiye’nin pek çok noktasına satışının yapıldığı cennet hurmasında ev sahipliği yapmak çok güzel bir duygu. Burada kadınlarımız kurdukları dernek ile ekonomiye katma değer sağlıyorlar. Hem kendilerine, hem vatandaşa hem de ülkeye büyük destek olan kadınlarımızın arkasında durmakta bizlerin görevidir’’ ifadelerini kullandı.