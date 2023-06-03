Kadınlar Süper Ligi Final Serisi'nde Kastamonu Belediyesi 2-0 öne geçtiKASTAMONU (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi'ni 32-30 yenerek final serisinde 2-0 öne geçti.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı da Kastamonu Belediyesi 17-13 önde kapattı.

Hatırlanacağı gibi Antalya'da oynanan ilk maçı Kastamonu Belediyesi 34-33'lük skorla kazanmıştı.

Final serisinin üçüncü maçı yarın (4 Haziran Pazar) saat 13.30'da yine maçı Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak yayınlanacak.