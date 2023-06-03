İşte yeni kabine üyeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönem kabinesini açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Göreve Başlama Töreni'nin ardından Çankaya Köşkü'ne geçti. Meclis'teki törenle mazbatasını alarak resmi olarak göreve başlayan Erdoğan kabinenin yeni üyelerini açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamladık. Pek çok ilke sahne olan seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. Türkiye birer seçim yapmamış aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır. Seçimlerde sandığa tercihini yansıtan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki kardeşlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bizleri onurlandıran devlet ve hükümet başkanlarına tekrar minnetarlığımızı ifade ediyorum.

Türk cumhuriyetlerindeki kardeşlerimizle, dostlarımızla omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Umumudu ülkemize bağlamış hiçbir kardeşimizi mahçup etmeyeceğiz. 28 milyona yakın insanımızın teveccühüne mahsar olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Nasıl bugüne kadar milletin emanetine helal getirmediysek, bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. 85 milyonun birliği kardeşleriği ve esenliği için engellere aldırmadan çalışacağız. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız, eski kabine üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekili olarak yüce Meclis'te mesaini sürdürecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabine üyeleri olarak adlarını tarihe yazdırdırlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı kabine listesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy​

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu."