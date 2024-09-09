Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde ikinci hafta oynanan beş müsabaka ile geride kaldı. Süper Lig’de, üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde ikinci hafta tamamlandı. İkinci haftası oynanan 5 müsabakayla sona eren Süper Lig’de üçüncü hafta maçları ise 12,14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Kadınlar Süper Lig 2. hafta sonuçları şu şekilde:
Görele Bld. 31-34 Bursa BBSK
Adasokağı 38-29 Anadolu Üniversitesi
Armada Praxis Yalıkavak 35-27 Kırşehir Bld.
Yenimahalle Bld. 27-33 Ortahisar Bld
İzmir BBSK 31-31 Üsküdar Bld.
Kadınlar Süper Lig 3. hafta programı şu şekilde:
12 Eylül Perşembe
17.00 Bursa BBSK - Adasokağı
14 Eylül Cumartesi
14.00
Kırşehir Bld. - Üsküdar Bld.
Ortahisar Bld. - Armada Praxis Yalıkavak
15 Eylül Pazar
16.00
Görele Bld. - İzmir BBSK
18:00
Anadolu Üniversitesi - Yenimahalle Bld.