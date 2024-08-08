Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) ve Arçelik iş birliğiyle düzenlenen “Back2Life Atölyesi” büyük beğeni topladı. ESMEK kursiyerleri, atık malzemeleri kullanarak hayallerini sanat eserlerine dönüştürdü.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK ve Arçelik iş birliğiyle Eskişehirli kadınlara yönelik “Back2Life Atölyesi” gerçekleştirildi.

Arçelik tarafından geçen yıl kurulan sürdürülebilir sanat atölyesi Back2Life’ta düzenlenen etkinlikte Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Geri Dönüşüm Tesisleri'nden elde edilen malzemeler kullanılarak sanat eserleri tasarlandı. Kursiyer kadınlar, düzenlenen atölye çalışmasında çeşitli özgün eserler ortaya koydu.

Arçelik’in Eskişehir Buzdolabı İşletmesi kampüsü içerisinde tamamen atık malzemelerle inşa edilen 320 metrekare alana sahip Back2Life, sanatın gücünden yararlanarak geri dönüşüm konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor. ESMEK, Arçelik iş birliği ile düzenlenen atölye çalışmasında da kadın kursiyerler çalışmalarında sürdürülebilirlik ve sanatı buluşturdu.

Yeniliğe, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık tüm Eskişehirlilere ESMEK kapısının açık olduğunu belirten yetkililer, Eskişehirlilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.