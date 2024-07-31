Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sıcak giden havalar nedeniyle salça mevsimi erken başladı. Ayvalık’lı kadınlar kışlık salçalarını yapmak için yoğun bir mesai harcıyorlar. Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, kadınların hayatını kolaylaştıracak salça makinesini mahallelere ulaştırıyor.

Mevsim normallerinin dışında yaşanan sıcaklıklar dolayısıyla bölgede salçalık domates ve biberlerin erken çıkması nedeniyle Ayvalıklı kadınların salça mesaisi erken başladı. Şehir yaşantısında zorluklar içinde yapılan kışlık salçalar genelde kadınlar tarafından yapılıyor. Ayvalık Belediyesi de kadınların salça yapımını bir nebze olsun kolaylaştırmak için bir projeye imza attı. “Kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Domateslerinizi, biberlerinizi hazırlayın, salça makinesi mahallenize geliyor; Ayvalık’ta salça zamanı” sloganıyla ilgi gören uygulama 25 Temmuz itibariyle Altınova’da başlatıldı.

Ailelerin kış hazırlıklarından olan salça yapımını kolaylaştıran salça makinesi belirtilen tarihlerde 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Salça makinesi 10 Ağustos tarihine kadar ilçenin belirlenen yerlerinde hizmet verecek”

Ayvalıklı kadınlarda bu yıl sıcaklar nedeniyle salça yapımına 15 gün erken başladıklarını ifade ettiler. Salça yapan Saliha Okutan, “Çok güzel bir hizmet, ev hanımları için. Çünkü hepimiz dairede yaşıyoruz ve eski sistemlerimizi yapamıyoruz açıkçası. Böyle bir şeyin olması çok güzel oldu ev hanımları için. Eşim dört kasa aldı, ikisini evde yaptım ama çok zorlandım. Çünkü apartman dairesinde yaşadığımız için onların yıkanması, sıkılması, kaynatılması. Ama iki kasayı buraya getirdim. Kooperatifin yapmış olduğu bu hizmetten dolayı memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Ayvalık Belediyesi’ne de Başkanımız Mesut Ergin’e de çok teşekkür ediyoruz. Ev hanımlarına böyle güzel bir hediye sunduğu için teşekkürler” dedi.