İstanbul’da kamuda çalışan taşeron işçileri, kadro talebiyle Kadıköy’de eylem gerçekleştirdi.

Kamuda taşeron olarak çalışan işçiler, Kadıköy’de yaptıkları eylemde taleplerini dile getirdi. Eyleme çok sayıda sendika destek verdi. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Çalışanları Derneği adına konuşan Tamer Kızılgün, “Bütün sistem alt yapısı bizde, bütün kişisel veriler bizde. Bunların kadrosuz bir şekilde yürütülmesi zaten büyüklerimiz tarafından kabul ediliyor. Deniliyor ki, ‘Evet burada taşeron olmaz, sizin kadrolu olmanız gerekli’ deniyor. Bu düzenlemenin yapılıp bizleri memnun ve mutlu edeceklerine inancımızı sürdürüyoruz. 7 yıldır demokratik açıdan her türlü hakkımızı aradık. Mağduriyetimizi dillendirmediğimiz alan kalmadı. Bizler kadromuzu bekliyoruz. İnşallah mağduriyetimizin bu sene içerisinde çözüleceğine inancımız tam” dedi.