Teknik Direktörlük görevine getirilen İsmail Güldüren, ilk sınavına İnegöl'de çıktı.
Hakemler: Bedirhan Yiğitbaş, Sezgin Altun, Halil Aslandağ
Stat: İnegöl ilçe
İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, İhsan Uğur Göktaş, Furkan Taştemir, Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Ömer Faruk Boz( Dk 56 Samet Günhan) Sinan Akgöl, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yavuz Selim Taşer(Dk 83Fevzi Can Bozkuş) , Semih Akyıldız(Dk 74 Ekrem Kayılıbal)
Karabük İdmanyurdu Spor: Enes Çetin, Kerem Yorulmaz, Mustafa Kayabaşı, Ahmet Enes Karataş, Tolga Mert Aslan, Ahmet Devret, Ahmet Sun, Yakup Ramazan Zorlu, Mert Caymaz, Rasimcan Değirmenci, Ufuk Birdal
Sarı Kartlar: Ömer Faruk Boz, Yavuz Taşer, Furkan Taştemir (Kafkas) Rasimcan Değirmenci,Mert Caymaz, Mustafa Kayabaşı, Yakup Ramazan Zorlu (Karabük)
Kırmızı Kart: Furkan Taştemir(Kafkas) Yusuf Akbulut(Karabük)
Goller: Abdülkadir Akyıldız(Kafkasspor)
Maçtan dakikalar
16'ncı dakikada Kafkasspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Yıldıray'ın ceza sahasına attığı topa yükselen Abdülkadir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
54'ncü dakikada Karabük köşe atışı kazandı. Ceza sahasına yapılan ortada Kafkassporlu Yavuz'a çarparak kaleye girdi. 1-1