Yaptığı 8 transferle adından söz ettiren İnegöl Kafkasspor, ligin 2. yarısına Nevşehir Belediyespor galibiyeti ile başlayarak moral buldu. Transferler sonrası takımda ki hava değişirken, oynanan oyunda taraftarları mutlu etti.

Şuana kadar oynanan 16 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Yeşil Siyahlılar, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 25 gol gördü.

KAFKASSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Nesine 3. Lig 2. Grupta bu sezon deplasmanda oldukça kötü bir performans ortaya koyan Kafkas Kartalları, şu ana kadar deplasmanda oynanan 7 karşılaşmada 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Kafkasspor Adıyaman F.K. maçını kazanması durumunda bu sezon elde ettiği ilk deplasman galibiyeti olacak ve küme düşme hattından çıkmış olacak.

ADIYAMAN FK NASIL BİR TAKIM?

Grupta son sırada yer alan Adıyaman FK geçtiğimiz hafta Mardin deplasmanında önde götürdüğü karşılaşmada Mazıdağı Fosfatspor’la 1-1 berabere kaldı.

Bu karşılaşmada kırmızı kart gören Yusuf Akın ve 4. sarı kartı gören Gökmen Arduç’tan yoksun olarak Kafkasspor’un karşısına çıkacak ekip için bu maç hayati bir önem taşıyor.

Kafkasspor maçını kaybetmesi durumunda Adıyaman FK’ın ligde kalma umutları mucizelere kalacak.

Şu ana kadar oynanan 16 hafta sonunda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan ekip, en yakın takipçisinden 5 puan uzakta son sırada yer alıyor.

MAÇ PROGRAMI

Nesine 3. Lig 2. Grup 17. Haftasında karşı karşıya gelecek olan Adıyaman FK ile İnegöl Kafkasspor arasında ki mücadele 26 Ocak Pazar günü Kahta İlçe Stadyumunda saat 13.00’de başlayacak.