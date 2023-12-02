TFF 3. Lig temsilcimiz İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Malatya Arguvan Spor Kulübünü ağırlıyor.
Hakemler: Birkan Altındaş, Ulaş Çelik, Gökhan Salduz
Stad: İnegöl İlçe
İnegöl Kafkas Spor Kulübü: Ömer Can, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş(DK 46 Ekrem Kayılıbal), Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Orkan Çınar, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Semih Akyıldız, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş
Malatya Arguvan Spor Kulübü: Davut Paşa, Semih İntepe, Denis Meriç, Musa Buğrahan Kavaklı, Ayhan Gençtürk, Ferhat Canlı, Musa Yüksel(DK 61 Burak Yılmaz), Miraç Ölmez, Enes Filiz, Mertcan Aşçı, Özkan Tan(Dk 61 Abdulvahap Kaya)
Sarı Kartlar: Furkan Taştemir(Kafkas) Ferhat Canlı(Malatya)
Kırmızı kart:
Goller: Yıldıray Koçal(Kafkas)Deniz Meriç(Malatya)
Maçtan dakikalar
24'ncü dakikada gelişen Malatya atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Deniz'in kafa vuruşu ağlarla buluştu.0-1
46'ncı dakikada gelişen Kafkas atağında ceza sahasında topla buluşan Yıldıray'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
70'nci dakikada gelişen kafkas atağında topla buluşan Abdülkadir'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-1