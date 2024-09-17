Geçtiğimiz hafta evinde zirve iddiası olan Sarıyer’den ilk puanını alan temsilcimiz İnegölspor,

Pazar günü konuk olduğu transfer tahtası kapalı olan ve altyapıdaki gençlerle maçlara çıkan Afyonspor, deplasmanında genç ve tecrübesiz rakibini kolay geçmesi beklenirken maalesef yine etkisiz ve telaşlı oyunu nedeniyle beklediğimiz gole adeta ecel terleri döktürerek uzatmalarda stoper Batuhan Çakır’ın attığı golle 3 puana ulaştı. Aldığı bu çok önemli galibiyetle puanını 4’e çıkararak fikstürde 12. sıraya yükseldi.

Rakip Afyonspor transfer yanlışları nedeniyle transfer tahtası kapalı olduğu ve transfer yapamadığı için bu sezon maçlara altyapısından aldığı gençlerle maçlara çıkıyor. İlk 2 maçını kaybetmiş sıfır puanla çıktığı bu maçta İnegöl’den taraftar istemedikleri için bu maça taraftarlarımız yoktu. Afyon’un bu durumu nedeniyle taraftarları maça ilgi göstermediği için tribünlerde çok az seyircisi vardı. Afyon bu genç ve tecrübesiz kadrosuyla İnegölspor’a maç boyunca çok iyi direndi. Zaman zaman temsilcimizi çok zor durumlara da soktular. Bu genç kadrosuyla maçı da kazanabilirlerdi. Bunda İnegölspor’un arandığı gole ulaşmakta zorluk çektiği için rakip takımın direnci ve motivasyonu arttı. Çok iyi mücadele ederek beraberliği kurtardık dedikleri bir anda uzatmanın 90+4 dakikasında yedikleri golle sahaya serilerek yere yattılar. İşte futbol böyle bir şey maçın bitiş düdüğü çalmadan maç bitmez. Bu saatten sonra bu durumda neler yaparlar bilemeyiz. Tahtalarını açıp açıp açmamaları onların sorunu.

İnegölspor’a gelince teknik heyet bu maçta ilk 11’de yine bazı değişiklikler yaparak maça kalede Bekir, geride Sadık-M.Emre-Batuhan Çakır-Orhan, ortada İsmail Zehir-Yusuf-Bilal, ileride Batuhan İbrahim Can-Hasan Alp-Alpay tertibiyle çıktığı maçın ikinci yarısında Alpay’ın yerine Alican Özfesli, İsmail Zehir’in yerine Özcan, Orhan’ın yerine Ali Mert, Bilal’in yerine Batuhan Günaldı ve İbrahim Can’ın yerine Recep Efe oyuna alındı. Bu değişiklikler oyuna olumlu yansıdı. Teknik heyetimizin geçen sezon Afyon’da görev yapması ve bazı oyuncularımızın da forma giydiği rakibimizi iyi tanıdığımız ve rakibin transfer tahtasının kapalı olması, bu nedenle ilk iki maçını kaybetmiş olması tecrübeli oyuncularımızın bu maçı rahat kazanabileceği düşüncesine ittiği için maça rahat başlayan ve golü hemen bulma telaşı rakip gençlerin beklenmeyen direnci karşısında etkisiz kalınca beklediğimiz gol bir türlü gelmedi. Dakikalar ilerledikçe bu rehavet Strese dönüştü. Bu stres rakip kaleye akıllı varyasyonlarla gidişimizi olumsuz etkiledi. Bu dağınık oyunumuz Genç ve tecrübesiz rakibimize birkaç tane gol pozisyonu verdi. Ancak bu tecrübesiz gençler bunları gole çeviremediler. İlk yarıda beklediğimiz oyun ve golü göremedik. Teknik heyet maçın 2.yarısının ilerleyen bölümlerinde değişikliklere giderek oyunu hızlandırmayı ve bir an önce galibiyet golüne ulaşmayı hedefledi. Bu değişiklikler oyunumuza olumlu yansıdı. 2. yarıda özelikle son 15 dakikada baskımız arttı. Maç golsüz bitti derken maç 7 dakika uzadı. İşte bu uzatmanın 90+4 dakikasında rakip kalede gelişen bir karambolde topa son dokunan Stoper Batuhan Çakır topu filelere göndererek topu ağlara göndererek ecel terleri döktüğümüz maçın sonucunu ilan etti. Bu maçın önemli anlarından birinde oyuna 2.yarı alınan Alican Fesli’nin rakibine yaptığı lüzumsuz ve çirkin hareketine orta hakemin kırmızı kart göstermeyişi bu hakemin acizliği daha dorusu hakem olmadığını gösterdi. Alican‘ın rakibine yaptığı bu çirkin saldırı NET BİR KIRMIZI KARTTI. Umarım maçın gözlemcileri orta hakemin raporuna bunu yazmışlardır. Alican kardeşimize de buradan bu hareketi hangi psikolojik ortamda olursan ol sakın bir daha yapma. Aynı şeyi rakip sana yapsaydı, aynı şeyi yazardım. Bu maçta görevini çok iyi yaparak öne çıkan oyuncumuz yoktu. Hala uyumsuzluk var. Çabuk pas yapamıyoruz. İkili mücadelelerde zaaflarımız var. Müdafaamızda kolay pozisyonlar veriyoruz. Bu oyunla tahtası kapalı Afyon’dan başka bir takımla oynasaydık sonuç böyle olmayabilirdi.

Sonuç olarak İnegölspor galibiyet golünü uzatmalara bırakmamalıydı. Transfer tahtası kapalı olan ve gençlerle maça çıkan bu takımla iyi ki ilk maçı deplasmanda oynadık. Her şeye rağmen uzatmalarda alınan bu galibiyet ve 3 puan iyi oldu. Yeni yönetim, teknik heyet, oyuncularımız ve maça gelemeyen taraftarlarımız için iyi bir motivasyon oldu. Bu galibiyeti alan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor İskenderun maçında devamını diliyoruz. Maçtan sonra teknik direktörümüz Sinan Yücer’in kısa maç değerlendirmesine katılıyorum. Bu ilk maçlarda her hafta kadro değişikliklerini futbolun içinden gelen biri olarak normal buluyorum. Çünkü kadromuz bu sezon yenilendi. Eşit düzeyde oyunculardan oluşuyor. Bunların içinden ideal 11’i bulmak zordur. Zaman alır. Bu nedenle belki birkaç maç daha rötuşlar olabilir. Bence hepsine şans verip en doğru 11’i bulmak gerekiyor. Sinan hocamız bunu yapmaya çalışacaktır. Temennimiz ideal 11’in en kısa sürede bulunmasıdır. Bulacağına inanıyorum. İnegölspor’umuz önümüzdeki hafta evinde önce bu hafta evinde Fethiye’ye yenilen İskenderun ve ardından Kepez’i ağırlayacak. Bu 2 maçı kazanması halinde lige daha güvenli devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun İskenderun maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”