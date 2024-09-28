İlk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Kafkasspor, sezona iyi bir başlangıç yapan Türk Metal 1963 karşısında puan ya da puanlar almaya çalışacak.

3 maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran ekibimiz, kendi kalesinde de 2 gol gördü. Bolca pozisyon bulmasına rağmen gol yollarında şanssızlık yaşayan Kafkas Kartallarında her şeye rağmen moraller yerinde. Takımda ki ritmin artmasından memnun olan teknik heyet, ilerleyen haftalarda gol sıkıntısının da çözüme kavuşacağına inanıyor.

Sakatlığı geçen ve son haftalarda 20 dakika süren alan forvet oyuncusu Batuhan’nın bu kez ilk 11’de şans bulması bekleniyor.

TÜRK METAL FORMDA

Sezona iyi bir başlangıç yapan Türk Metal 1963 S.K. ilk 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Şu an yenilgi yüzü tatmayan 4 takımdan biri olan ekip, averajla ligin tepesinde yer alıyor.

2 galibiyeti deplasmanda alan, kendi sahasında oynadığı maçta ise berabere kalan ev sahibi ekip, Kafkasspor karşısında ilk iç saha galibiyetini almaya çalışacak.

GOL YEMEYEN TEK TAKIM

Türk Metal 1963 geride kalan 3 haftada 3. Lig 2. Grupta gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. Rakip fileleri 3 kez havalandıran ekip, güçlü savunması ile rakip forvetlere geçit vermedi.

Grupta ki en yaşlı takımlar arasında yer alan ekip, son oynanan Adıyaman FK karşısında ilk 11’in yaş ortalaması 27.06 oldu. Buna karşılık Kafkasspor’un son oynadığı Mazıdağı Fosfat karşısında ki ilk 11’in yaş ortalaması ise 23.55’de kaldı.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

3. Lig 2. Grup 4. Hafta müsabakasında Türk Metal 1963- İnegöl Kafkas Gençlikspor arasında ki mücadele 29 Eylül Pazar günü Ankara Osmanlı Stadında oynanacak. Maçın başlama saati ise 15.30.