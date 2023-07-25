Kafkasspor kaleyi sağlama aldı

3.ligde iddialı bir takım oluşturmaya çalışan İnegöl temsilcimiz Kafkasspor yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak yönetim Altınordu Futbol Kulübünden 2003 doğumlu kaleci Emirhan Emir ile sözleşme imzaladı.

Transferi resmi sosyal medya hesabından paylaşan Kafkasspor yönetimi şu ifadeleri kullandı;

"Hoşgeldin Emirhan Emir. Altınordu Futbol Kulübünden 2003 doğumlu kaleci Emirhan Emir ile sözleşme imzaladık. Emirhan Emir'e kartal armalı formamız altında başarılar dileriz. #tarihisezonabaşlıyoruz. "