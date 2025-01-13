Ara transfer sezonunu hareketli geçiren Kafkasspor’da bu kez takviye yapılan bölge, kale oldu.

Teknik heyetin raporları doğrultusunda harekete geçen Kafkasspor, İnegölspor’la sözleşmesini fesheden kaleci Bekir Sevgi’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Bekir Sevgi, Sivas U21, Etimesgut Şekerspor, Sivasspor, Bugsaşspor, Beypazarı Şekerspor, Bandırmaspor, Bursaspor, Samsunspor, Kastamonuspor, Kırşehir, Belediyespor, Amedspor ve İnegölspor formaları giydi.

1,86 boyunda ki kalecinin son adresi ise İnegöl Kafkasspor oldu.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninin ardından bir konuşma yapan Bekir Sevgi, “Kafkasspor’un başarısı için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Heyecanı yüksek bir camiaya gelmekten dolayı çok mutluyum. Anlaşmamızın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.