Cumartesi günü(yarın) saat 14.00 Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında oynanacak karşılaşma, her 2 takım için büyük öneme sahip olacak. Bir yandan küme düşme hattından çıkmak isteyen ev sahibi ekip, diğer yandan play off’u zorlamak isteyen Kafkas Kartalı kıyasıya bir mücadele ortaya koyacak.

Karabük İdmanyurduspor, bugüne kadar sadece 1 galibiyet elde ederken, 1 maçtan beraberlik 5 maçta ise mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri sadece 5 kez havalandıran ekip kalesinde ise 16 gol gördü. Kendi sahasında oynadığı 3 karşılaşmanın 1’inden beraberlik alan ekip, 2 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri sadece 1 kez havalandıran ekip kalesinde ise 8 gol gördü. Kadrosunda 28 futbolcusu olan ekibin yaş ortalaması 25.4 olarak hesaplanırken, son oynadıkları Edirnespor karşısına 27. 1 yaş ortalaması ile çıktı. İstatistiki bilgilere göre defans hattında oldukça zayıf bir görüntü sergileyen ev sahibi ekip, gol yollarında da oldukça zorlanıyor.

İnegöl temsilcisi Kafkasspor ise bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. Deplasmanda oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kafkas Kartalı, bu maçlarda sadece 1 gol atma başarısı gösterirken kalesinde ise 5 gol gördü. Son oynanan Edinerspor karşısında kırmızı kart gören Ömer Faruk Boz ve kaleci Ömer Can’dan yoksun olarak sahaya çıkacak ekipte kaleye Emre Şeker’in teslim alacak.

Kadrosunda 27 futbolcusu olan İnegöl Kafkasspor’un takım yaş ortalaması 25.6 olarak hesaplanırken, son oynanan maçta 29.1 yaş ortalaması ile sahaya çıktı Yavuz İncedal yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak olan ekip, taraftarlarına ilk deplasman galibiyetini kazandırmak istiyor.

İbrahim Uslu