Bursa merkezli, üç ilde gerçekleşen bir fuhuş çetesine yönelik operasyonda, 2'si kadın 13 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin büyük bir kısmı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bursa merkezli olarak İzmir ve Adana illerinde gerçekleşen fuhuş çetesine karşı başarılı bir operasyon düzenledi. 200 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyon, çetenin lideri F.K. ve suç ortaklarını yakından takip ederek gerçekleştirildi. Operasyon sırasında 2'si kadın toplam 13 şüpheli, kaldıkları adreslerde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız bir av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, büyük miktarda uyuşturucu madde, dijital materyal, 450 dolar, 500 euro ve 9 bin lira nakit para ele geçirildi.

Bu operasyon sırasında fuhuşa zorlandığı iddia edilen 28 kadın da polis ekiplerince kurtarıldı ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Emniyet birimleri, şüphelileri adli makamlara sevk etti ve bu sürecin ardından 13 şüpheliden 12'si mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak toplumun huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.