İnegöl temsilcisi Kafkasspor’da yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Hafta içinde kupa maçında deplasmanda Aliağa FK’ya 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupasına erken veda eden İnegöl Kartalları gözünü lige çevirdi. Geçtiğimiz yılın kadrosunu büyük oranda koruyan ve yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Kafkasspor, taraftarlarına seyir zevki yüksek bir sezon geçirmeyi vadediyor.

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın kupa maçında ki mücadelesinden dolayı kutladığı oyuncularına, “Gerçek maraton şimdi başlıyor. Çankaya FK ligdeki en önemli rakiplerimizden biri olacak. İnegöl’e moralli geliyorlar. Hafta içinde kupa maçını kazandılar. Bu nedenle kendi evimizde rakibimizi yenerek lige galibiyetle başlamalıyız. Aylardır maçların başlamasını bekleyen taraftarlarımıza 3 puan hediye edelim” öğrenildi.

Hafta içinde 1926 Polatlı Belediyespor’u 2-1 yenerek Ziraat Türkiye kupasından eleyen Çankaya FK ise zorlu İnegöl deplasmanından puan ve puanlar almaya çalışacak.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 1. Grup il hafta maçında İnegöl Kafkasspor-Çankaya FK arasında ki mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 17.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.