3'ncü Lig temsilcimiz İnegöl Kafkasspor sahasında ağırladığı Mardin 1969'u 1-0 yeniyor.
İnegöl Kafkasspor yönetimi, son dönemde hakemlere yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve olayların son bulması için maçın hakemlerine çiçek takdim ettiler.
Hakemler: Şahin Berker, Yunus Yıldız, Gökmen Çambel
Stat: İnegöl ilçe
İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Samet Günhan, Abdulkadir Akyıldız, Orkan Çınar, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Yusuf Kılıç, Onur Kızıltaş, Umut Karataş
Mardin 1969: Ogün Samet Nuhoğlu, Berkay Sizer, Gencay Erten, Muhammet Beşir, Yasin Reis, Ali Kemal Özkan, İslam Çerioğlu, Ali Eren Karadağ, Mustafa Emirhan Özyaşar, Ahmet Can Özdemir, Anıl Çıracı
Goller: Yıldıray Koçal(Kafkas)
Maçtan dakikalar
44'ncü dakikada Kafkas serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yıldıray'ın kaleye vuruşunda top, defansın eline değdi. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yıldıray'ın vuruşu ağlarla buluştu.
MURAT AVCIKaynak: HABER MERKEZİ