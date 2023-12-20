21 Aralık 2012 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Sultanbeyli’nin ilk Alışveriş Merkezi Plato AVM bu yıl 11. yaş gününü birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutluyor. "Maysa ve Bulut" Cumartesi ve Pazar günü 13:00 15:00 ve 17:00 saatlerinde 3 set olarak Plato AVM ziyaretçileri ile buluşacak

16-17 Aralık itibariyle başlayan etkinlikler 21-22-23-24 Aralık tarihlerinde de devam edecek. İlk olarak TRT yapımı lisanslı çocuk etkinliği olan "Maysa ve Bulut" Cumartesi ve Pazar günü 13:00 15:00 ve 17:00 saatlerinde 3 set olarak Plato AVM ziyaretçileri ile buluşacak. 21-24 Aralık tarihlerinde ise 4 gün sürecek etkinliklerde yüz boyama, eğlenceli yarışmalar ve kukla gösterileri 14:00-16:00 saatleri arası misafirlerini ağırlayacak.