Çayeli İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında Kafkasspor, rakip ağları havalandırarak skoru 1-1’e getirdi.

Maçın Hakemleri: Muhammet Ömür, Ömer Okumuş, Ali Kılıç

ÇAYELİSPOR 11’i: Erdi Yokuşlu, Kadir Enes Kıra, Batuhan Akyüz, Ferhat Canlı, Talha Canlı, Talha Özcan, Sinan Kalaycı, Emre Şimşek, Tolga Şahin, Mehmet Aytemiz, Muhammet Ali Yılmaz, Remzi Kolcuoğlu.

KAFKASSPOR 11’i: Emre Şeker, Çağatay Polatdemir, Emre Karadağ, Doğukan Ateş, Emre Kara, Hakan Çıtak, Hasan Bekil, Batuhan Doğrukıran, Serdar Eylik, Adnan Gülen, Yusuf Kaplan.

Mücadelede dengeli bir oyun sergilenirken, ilerleyen dakikalarda iki takımın da nasıl bir performans göstereceği merak konusu.