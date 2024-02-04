Hakemler: Engin Atmaca, Ozan Gürleyük, Şehmus Öğe
Stat: İnegöl ilçe
İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, İhsan Uğur Göktaş, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal, Abdülkadir Akyıldız, Sinan Akgöl, Muhammet Yusuf Ocak, Yavuz Selim Taşer, Ekrem Kayılıbal, Onur Kızıltaş
Aliağa Futbol A.Ş.: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Kadir Kurt, Yasin Tosun, Emirhan Karagülle, Berkay Görmez, Oğuzhan Yıldırım, Adnan Demir, Hasan Çelik, Mehmet Fuat Gölbaşı
Sarı kartlar:
Kırmızı Kart:
Goller: Ekrem Kayılıbal(Kafkas)
Maçtan dakikalar
35'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ekrem'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: İbrahim Uslu