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Hakemler: Sinan Özcan, Kenan Özcan, Hasan Ata İnegölspor Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Behzat Taha Dede, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Yusuf Tursun, Uğur Çetinkaya, Taha Recep Cebeci, Emirhan Altıntaş, Koray Kılınç, Hasan Hüseyin Acar 12Bingölspor Mızhat Burak Sarı, Mertcan Caner Öztürk, Hüseyin Öztürk, Kerem Çağatay(Dk 36 Muhammed Eren) Ahmet Furkan Özcan, Hasan Ayaroğlu, Cem Ekinci, Talha Bulut, Emirhan Çavuş, Serkan Yıldız, Berkay Muratoğlu Sarı kartlar: Emircan Altıntaş(İnegölspor) Kırmızı kart: Goller: Koray Kılınç(İnegölspor) Maçtan önemli dakikalar 53'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Emircan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Koray'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

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