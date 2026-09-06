2026-KPSS/GK kapsamında hazırlanan soruda, İnegöl Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali konu edildi.

Soruda adaylara, İnegöl’ün yöresel lezzetleri, gastronomi kültürü ve çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan festivalin hangi gün sona ereceği soruldu.

Şıklarda;

A) 4 Eylül Cuma

B) 5 Eylül Cumartesi

C) 6 Eylül Pazar

D) 7 Eylül Pazartesi

E) 8 Eylül Salı

ifadeleri yer aldı.

Doğru cevap: 6 Eylül Pazar

İnegöl Gastronomi Festivali, 4-5-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Heykel Meydanı'nda düzenleniyor. Dolayısıyla KPSS sorusunun doğru cevabı C şıkkı: 6 Eylül Pazar oldu. İnegöl Belediyesi de festivalin 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Başkan Alper Taban'ın soruyu sosyal medya hesabından paylaşması ise İnegöl Gastronomi Festivali'nin, kentin tanıtımının yanı sıra KPSS sorusuna da konu olması açısından dikkat çekti. Taban'ın paylaşımında sorunun görseline yer verildi.