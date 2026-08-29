UEFA’nın açıkladığı fikstüre göre iki temsilcimiz de lig aşamasında 8’er karşılaşmaya çıkacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasına 9 Eylül’de deplasmanda Sporting Lizbon karşısında başlayacak. Sarı-kırmızılılar lig aşamasında Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK Athens, Feyenoord ve Paris Saint-Germain ile de karşılaşacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçını 10 Eylül’de sahasında Roma’ya karşı oynayacak. Sarı-lacivertlilerin diğer rakipleri Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, Villarreal ve Atletico Madrid olacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçları 8-10 Eylül tarihleri arasında başlayacak. Sekiz haftalık lig aşaması 27 Ocak 2027’de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Maç haftaları şöyle:

hafta: 8-10 Eylül hafta: 13-14 Ekim hafta: 20-21 Ekim hafta: 3-4 Kasım hafta: 24-25 Kasım hafta: 8-9 Aralık hafta: 19-20 Ocak 2027 hafta: 27 Ocak 2027