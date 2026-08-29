UEFA’nın açıkladığı fikstüre göre iki temsilcimiz de lig aşamasında 8’er karşılaşmaya çıkacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasına 9 Eylül’de deplasmanda Sporting Lizbon karşısında başlayacak. Sarı-kırmızılılar lig aşamasında Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK Athens, Feyenoord ve Paris Saint-Germain ile de karşılaşacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

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Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçını 10 Eylül’de sahasında Roma’ya karşı oynayacak. Sarı-lacivertlilerin diğer rakipleri Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK Linz, Villarreal ve Atletico Madrid olacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü

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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçları 8-10 Eylül tarihleri arasında başlayacak. Sekiz haftalık lig aşaması 27 Ocak 2027’de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Maç haftaları şöyle:

  1. hafta: 8-10 Eylül
  2. hafta: 13-14 Ekim
  3. hafta: 20-21 Ekim
  4. hafta: 3-4 Kasım
  5. hafta: 24-25 Kasım
  6. hafta: 8-9 Aralık
  7. hafta: 19-20 Ocak 2027
  8. hafta: 27 Ocak 2027

Kaynak: milliyet.com