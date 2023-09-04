3'ncü Lig temsilcimiz Kafkasspor, sağlık sponsorluğu için özel Cihangir hastanesiyle anlaştı.

Kafkasspor tesislerinde gerçekleşen programda konuşan Kafkasspor Başkanı Celal Ter “3.lige Ayvalıkgücü maçı ile start vereceğiz. Profesyonel bir takım olduk. Sağ olsun şehrimiz bizi her zaman destekledi. Cihangir Hastanesi ile sağlık anlaşması gerçekleştiriyoruz. Cihangir Hastanesi ile görüştük fikirlerimizi söyledik sağ olsun genel müdürümüz bizi destekledi. İnşallah Cihangir Hastanesi’ne çok iş kalmaz. Biliyorsunuz sakatlık kaza bela olmasını istemiyoruz. Sporcu ve sporun yanında durdukları için kendilerine teşekkür ediyorum böyle insanların sayısının artmasını temenni ediyorum.

TAKIM LİGE HAZIR

Kafkasspor’un lige hazır olduğunu ifade eden başkan Celal Ter “Biliyorsunuz kampımıza burada başladık daha sonra Afyon kampına gittik orada hazırlık maçları yaptık daha sonra burada da 2 hazırlık maçı yaptık. Lig başlangıçları yorucu oluyor oyuncular hakkında da mental yorgunlukları oluyor. 6 hazırlık maçından Bursaspor’a mağlup Yıldırımspor ile de berabere kaldık diğer 4 maçımızı da kazandık. Hazırlık maçlarında puan vermiyorlar ama oyuncularımız form yakalaması için bu maçlar yapılıyor. Eksiklerimizi aksaklıklarımızı görüyoruz. Bize göre lige hazırız, bir iki oyuncumuzda şüpheli durum var. Onlarda kadroya gireceğine inanıyoruz onlarda kadroya girdiğinde sezona tam kadro başlayacağız.”

KAFKASSPOR’A BAŞARILAR DİLERİM

Cihangir Hastanesi Genel Müdürü İbrahim Demirel ise Kafkasspor’a başarılar dileyerek “Bizlerde 2016 yılından beri İnegölspor’umuz ile sağlık iş birliğine devam ediyoruz. Bir dönem İnegöl Belediyespor’umuzun Voleybol takımına da aynı desteği vermiştik. Şimdi de ilçemizin güzide takımlarından Kafkasspor’umuza da profesyonel futbol hayatında daha iyi yere geleceğini ümit ediyoruz. Başkanımın da bahsettiği gibi sakatlık ve olumsuz bir durumla karşılaşmadan sezona en iyi şekilde tamamlayacaklarına canı gönülden inanıyoruz iki taraf için bu iş birliği hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.

Haber merkezi