3. Lig 1. Grupta Play Off'a kalma mücadelesi veren Kafkasspor, Kırıkkalegücü deplasmanında oynadığı futbolla rakiplerine gözdağı verdi.

Maça hızlı başlayan İnegöl Temsilcisi, 28. dakikada Yıldıray Koçal'la 1-0 öne geçti.

43. dakikada sahneye yine günün yıldız oyuncusu Yıldıray Koçal çıktı. Attığı golle durumu 2-0'a taşırken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

Deplasmanda etkili futbolunu 2.yarıda da sürdüren Kafkasspor, 50. dakikada Yıldıray Koçal'la 3. golünü buldu. Maçta attığı 3 golle hattrick yapan kanat oyuncusu 4 maçtır 3 puana hasret kalan takımını galibiyete taşıyan isim oldu. İnegöl Temsilcisi Kafkas Kartalı aldığı bu galibiyetle ligde 5. sıraya yükselirken, son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet çıkarmış oldu.

Teknik Direktör Yavuz İncedal'ın talebeleri haftaya ise kendi saha ve seyircisi önünde lider Antalya Kepez Belediyespor'u ağırlayacak.

Kaynak: Murat Avcı