Hakemler: Berk Çekal, Ahmet Türkeş, Tolga Düyüncü

Stat: İnegöl İlçe

Kafkasspor: Ömer Can, İhsan Uğur Göktaş, Furkan Taştemir, Kerem Dönertaş, Yıldıray Koçal(Dk 80 Samet Günhan) , Orkan Çınar, Batuhan Doğrukıran, Sinan Akgöl, Muhammet Yusuf Ocak, Recep Daylak, Ekrem Kayılıbal(Dk 28 Semih Akyıldız)

Artvin Hopaspor: Can Türk, Murat Ulusoy, Ahmet Can Özer, Niyazi Çolak, Batuhan Kurt, Ramazan Özkabak, Ufuk Ayaydın, Caner Solmaz, Sercan Uslu, Ömercan Öndaş, Halil Emre Yiğit

Sarı kartlar: İhsan Uğur Göktaş(Kafkasspor)

Kırmızı kart: Berkay Özer(Hopaspor)

Goller: Batuhan Doğrukıran(Kafkasspor)

Maçtan dakikalar

7'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Kerem'in ceza sahasına ortaladığı topa Batuhan'ın gelişine vuruşu golü getirdi.1-0

41'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Kerem'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

75'nci dakikada gelişen Hopaspor atağında topla buluşan Halil Emre'nin vuruşu ağlarla buluştu.2-1

Muhabir: İbrahim Uslu