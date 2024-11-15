Haftalardır galibiyet hasreti çeken Kafkasspor, Ocak ayı transfer dönemine kadar mümkün olduğunca puan toplamak istiyor. Bir türlü beklenilen sonuçlar gelmeyince strese giren kulüpte Çayeli maçı öncesinde özel önlemler alındı.

Teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu’nun kader maçı olacak müsabaka öncesinde, Kulüp Başkanı Sebahattin Ordu ve Yönetim Kurulu futbolcularla yapılan toplantıları sıklaştırdı.

Özellikle takıma olan güvenin aşılandığı toplantılarda, “Her birinizin kalitesini biliyoruz. Siz savaçtığınız ve inandığınız sürece en büyük destekçiniz biziz. Siz yeter ki formanızı terletin. Camia olarak bugüne kadar hep arkanızda durduk. Bugünden sonrada böyle olacak. Kim olduğunuzu çıkın sahada gösterin, stada gelecek taraftarlarımıza 3 puan hediye edin.” dedikleri öğrenildi.

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

İnegöl’de Çayelispor’u konuk edecek olan Kafkasspor son çalışmasını tamamlayarak kampa girdi. Ligde şu ana kadar oynanan 10 karşılaşmada 1 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan ekip , topladığı 4 puanla ligde 14. Sırada yer alıyor. İnegöl temsilcisi evinde oynadığı 5 karşılaşmada, 1 galibiyet alırken, 3 maçta berabere kaldı. Kafkas Kartalları İnegöl’de sadece 1 kez kaybetti.

ÇAYELİSPOR ÇIKIŞTA

Karadeniz ekibi ise son haftalarda ki çıkışı ile dikkat çekiyor. Ligde bugüne kadar oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla ligde 10. Sırada yer alan ekip, son 3 maçta ise 7 puan toplamayı başardı.

Deplasmanda ise bugüne kadar 5 maça çıkan ekip bu maçlardan 1 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarırken, 2 maçta ise yenildi. 10 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran ekip kalesinde ise 12 gol gördü.

KAFKASSPOR-ÇAYELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig 2. Grup 11. Haftasında İnegöl Kafkasspor-Çayelispor arasında ki mücadele 16 Kasım Cumartesi günü İnegöl İlçe stadyumunda saat 14.00’de başlayacak.