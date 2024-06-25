Kafkasspor camiası 28 Haziran Cuma günü kongreye gidiyor. Mevcut başkan Celal Ter'in aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeni başkan adayına çevrilmişken Kafkasspor camiasının isimlerinden ve daha önce Kafkasspor'da 4 yıl başkanlık yapmış olan Sabahattin Ordu'dan aday olduğuna dair bir paylaşım geldi.

Sabahattin Ordu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylığını açıklarken, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili Kafkasspor camiası ,

Bu camianın bir evladı olarak dört yıllık başkanlık yapma şerefini bana yaşattınız. Birlik beraberlik içerisinde yürüttüğüm dört yıllık dönemimizde Bölgesel Amatör Lige çıkmış, son dönemimde ise3.lige çıkmayı penaltılarla kaybetmiştik. Mevcut başkanımız Celal Ter‘in aday olmayacağını açıklamasının ardından 28 Haziran 2024 cuma günü yapılacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."