Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 104’üncü Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki tırın önünden bir anda yola fırlayan 4 yaşındaki kız çocuğuna, C.A. kontrolündeki 81 ABS 915 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan minik çocuk yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kız çocuğu Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.