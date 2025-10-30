Geçtiğimiz hafta sakat ve cezaları sona eren oyuncuların kadroya dahil olmasıyla Polatlı 1926 SK'yı deplasmanda 4-1 yenmeyi başaran İnegöl Kafkasspor'da tüm gözler, Etimesgut SK ile oynanacak olan maça çevrildi. Bir süredir İlçe Stadında oynanan maçta elde edilen geliri Gazze'ye gönderen İnegöl Kafkasspor yönetimi kampanyayı genişletme kararı aldı.

Kulüp Yöneticilerinden Bülent Eren, "Gazze'de çocuklar ölürken, anneler babalar bombaların kurbanı olurken, şampiyonluğun ya da galibiyetin bir tadı kalmıyor. Biz böyle bir zamanda onların yanında olmayacağız da ne zaman olacağız. Bu nedenle İnegöl'de oynadığımız maçların önemi bizler için çok büyük. Biz Gazzeli çocuklar için sahaya çıkacağız" dedi.



İnegöl'de ciddi bir Gazze hassasiyeti olduğunu söyleyen Bülent Eren, "Maç için alınan her bilet, Gazzeli çocuklar için, süt, ilaç bir lokma ekmek olacak. Biz istiyoruz ki taraflı tarafsız herkes, ilçe stadını doldurarak bu anlamlı organizasyonda bende varım desin. İHH ile birlikte hareket ediyoruz. Toplanan gelir İHH aracılığı ile İsrail'in soykırımına uğrayan Gazzeliler için harcanacak" dedi.

Bugünlerde İsrail'in ateşkesi bozmak için her türlü kirli oyunlar oynadığını ve Gazze'yi bombalamaya devam ettiğini de söyleyen Eren, "Biz Gazze için dimdik durdukça, bir gün bu oyun bozulacak. Gazzelilerin sahipsiz olmadığını göstermek zorundayız. Bu nedenle lütfen herkes Gazzeliler için 2 Kasım Pazar günü saat 15.00'de İlçe stadına gelsin" diye konuştu.