Geçtiğimiz sezon Kafkasspor forması giyen Kerem Dönertaş, 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücüspor’la sözleşme imzaladı.

2001 doğumlu genç yetenekli ön libero oyuncusu Dönertaş, profesyonel 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücüspor'a transfer oldu. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Kafkasspor’da performansı ile göz doldurmuştu.

Keçiörengücü Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Hoş Geldin Kerem Dönertaş! Ankara Keçiörengücümüz, Kerem Dönertaş ile anlaşmaya varmıştır. Kerem'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.”

Muhabir: İBRAHİM USLU