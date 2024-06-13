UŞAKSPOR

Geçen yıl 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Uşakspor, kötü bir sezonu geride bırakarak 3.Lig’e düştü. 2023-2024 sezonunda lig de 5 puan toplayan ekip grubu en son sırada tamamladı.

TİRE2021

2023-2024 sezonunda Bal Ligi’nde mücadele eden ekip topladığı 63 puanla 3.Lig’e çıktı.

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR

2023-2024 sezonunda TFF 3.Lig 4.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, topladığı 30 puanla 12.sırada bitirdi.

MUĞLASPOR

Geçen yıl Bölgesel Amatör Ligi’nde 5.Grupta mücadele eden Muğlaspor, topladığı 65 puanla 3.Lig’e çıktı.

ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ

2023-2024 sezonunda 2.Lig Beyaz grupta mücadele eden takım, topladığı 19 puanla sezonu en son sırada bitirerek 3.Lig’e düştü.

MAZIDAĞI FOSFATSPOR

Geçen yıl BAL Ligi 9.Grupta mücadele eden ekip, iyi bir sezon geçirerek topladığı 67 puanla ligi birinci sırada bitirerek, TFF 3.Lig’e çıktı.

KELKİT HÜRRİYETSPOR

2023-2024 sezonunda TFF 3.Lig 2.Grupta mücadele eden takım, 31 puanla sezonu 12.sırada bitirdi.

SMART HOLDİNG ÇAYELİ SPOR

Geçen yıl Bölgesel Amatör Ligi’nde 10.Grupta mücadele eden ekip, 61 puanla ligi 1.sırada bitirerek 3.Lig’e çıktı.

FATSA BELEDİYESPOR

Geçen yıl TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden takım, 37 puanla sezonu 9.sırada bitirdi.

TÜRKMETAL 1963 SPOR

2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 13.Grupta mücadele eden ekip topladığı 63 puanla birinci olarak bitirerek 3.Lig’e çıktı.

ETİMESGUT BELEDİYESPOR

Geçen yıl 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden takım, topladığı 40 puanla ligi 16.sırada bitirerek 3.Lig’e düştü.

AMASYASPOR

Geçen yıl 3. Lig’de 2.Grupta mücadele eden takım, topladığı 33 puanla sezonu 10.srada bitirdi.

BALIKESİRSPOR

2023-2024 sezonunda TFF 3.Lig 4.Grupta mücadele eden Balıkesirspor, topladığı 33 puanla 8.sırada bitirdi.

SİLİVRİSPOR

Geçen yıl TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden ekip, 51 puan toplayarak ligi 3.sırada bitirdi.

BEYKOZ İSHAKLISPOR

2023-2024 sezonunu Bölgesel Amatör Ligi 1.Grupta mücadele eden takım, topladığı 67 puanla bitirerek 3.Lig’e çıktı.