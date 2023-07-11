Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak TFF 3. Lige çıkan İnegöl ekibi Kafkasspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kafkas Kartalı son olarak Hendekspor forması giyen sağ bek Umut Karataş‘ı transfer etti.

21 yaşında ki genç futbolcuyla her konuda anlaşan Kafkasspor, Karataş’a imzayı attırdı. İmza töreninde Yönetim Kurulu üyeleri Yunus Emre Aydın ve Muhammed Çelik hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Kafkasspor yöneticisi Muhammed Çelik, “Kafkasspor’un başarılı bir kadro oluşturduğunu, önümüzdeki yıl iddialı olmak istediklerini söyledi. Umut Karataş’ın transferi hakkında da konuşan Çelik, karakterli bir futbolcuyla anlaştıklarını söyledi. Uzun zamandan beri seyrettikleri Karataş’ı, kadrolarında görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Çelik, “Biz bu sene yaptığımız transferlerle adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Kafkasspor’umuza hayırlı olsun” dedi.

Futbolcu Umut Karataş ise, özellikle Kafkasspor’un son 2 yılda adından çok söz ettirdiğini, kendisinin de dikkatini çektiğini, burada başarılı olmak için Kafkasspor’u tercih ettiğini söyledi. Kurulan kadroda önemli isimlerin olduğunu söyleyen Karataş, “Başarılı bir ekibe sahibiz. Futbolcu arkadaşlarımızla birlikte Kafkasspor’u güzel bir sezon yaşatmak istiyoruz” dedi.