Bursa’nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak gösterilen Aktopraklık Höyük’te yürütülen çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla, mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesi kullanımına tahsisi meclis gündemine taşındı.

Karar kapsamında 168 ada, 5 parsel sayılı taşınmazda geleneksel köy evleri canlandırması, 168 ada, 6 parsel sayılı taşınmazda bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları, 254 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda ise Neolitik Dönem köy canlandırması çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından, Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açık Hava Müzesi faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için söz konusu taşınmazların Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi kabul edildi.