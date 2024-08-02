Kağıthane Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’nin tüm mahallelerinde faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.

Kağıthane’nin 19 mahallesinde park ve yeşil alanların bakım, onarım, sulama, çim ekme, çim biçme ve peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Kağıthane Belediyesi’ne bağlı ekipler aynı zamanda fidan dikimi, ağaç budama, muhtelif parklarda plastik çit ve oyuncak tamiratı ve temizliği, parklarda aydınlatma ve elektrik tesisatı kontrolleri çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthane Belediyesi olarak daha yeşil bir Kağıthane için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kağıthane’mizdeki park ve yeşil alanlarda düzenli olarak bakım, budama ve çim biçme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kalbimiz Kağıthane için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.