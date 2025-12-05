Kırklareli’de tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Dereköy yolu üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü önünde ilerleyen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarılan yaralının ileri tetkikler için Eskişehir’e sevk edileceği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.